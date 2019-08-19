أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن يمكن حجز موعد في الاحوال المدنية بدون أبشر في السعودية من خلال الاتصال على رقم 920022133، وكذلك يمكنكم إرسال رسالة قصيرة إلى هذا الرقم 77799، وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم، يمكنكم المراسلة عبر هذا البريد [email protected]

كشفت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الإجراء المتبع حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية خارج المملكة.

وقالت الأحوال المدنية، إنه في حال فقدان الهوية خارج المملكة، يجب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة "أبشر" لمعرفة إجراءات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يجب حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد عبر منصة "أبشر"، ثم إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أنه في حال فقدان بطاقة الهوية للمرة الثانية فستطبق غرامة مالية بحق حاملها.