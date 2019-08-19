السعودية | “الصحة”: إنقاذ حياة حاجة أندونيسية ثمانينية من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في مدينة الملك عبد الله الطبية

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‎نجح مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة مؤخرًا بفضل الله من إنقاذ حياة حاجة أندونيسية في العقد الثامن من العمر تعاني من نزيف حاد بالجهاز الهضمي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية حالة الحاجة الأندنويسية كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار أظهرت النتائج وجود دوالي نازفة مع وجود تخثرات دموية، وتم على الفور إدخالها لغرفة العمليات وإيقاف النزيف عن طريق ربط للدوالي حيث استجابت الحالة وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي مما أدى إلى استقرار الوضع الصحي للمريضة، وتمت متابعة الحالة حتى خروجها بصحة وعافية.

‎ويعد مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة والعناية المركزة بالمدينة الطبية من المراكز الرائدة لاستقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليًا، وإمكانيات كبيرة بدعم كبير لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة، وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.