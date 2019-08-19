السعودية اليوم / تعليم محايل يدشّن حافلات النقل المدرسي .



محايل 18 ذ والحجه 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

دشّن مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم اليوم انطلاق حافلات النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير النقل التعليمي البالغ عددها 900 حافلة .

وتفقّد مدير التعليم " آل شريم " الحافلات ومدى تطبيقها مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الشركة مثل حملها هوية النقل المدرسي " اللون الأصفر" واحتوائها على شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أي ملحوظات على الحافلة أو السائق .

وشدّد مدير التعليم على ضرورة إعداد برامج توعوية وتثقيفية للطلاب والطالبات بوسائل السلامة تتضمّن صعود الحافلة والجلوس على المقاعد حتى النزول من الحافلة , مؤكّدًا ضرورة سرعة اكتمال العدد لتغطية طلاب وطالبات المحافظة كافة .

وأفاد أنه جرى التأكّد من تدابير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية بالإضافة إلى تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات

// انتهى //

20:46ت م

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محايل 18 ذ والحجه 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم اليوم انطلاق حافلات النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير النقل التعليمي البالغ عددها 900 حافلة .وتفقّد مدير التعليم " آل شريم " الحافلات ومدى تطبيقها مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الشركة مثل حملها هوية النقل المدرسي " اللون الأصفر" واحتوائها على شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أي ملحوظات على الحافلة أو السائق .وشدّد مدير التعليم على ضرورة إعداد برامج توعوية وتثقيفية للطلاب والطالبات بوسائل السلامة تتضمّن صعود الحافلة والجلوس على المقاعد حتى النزول من الحافلة , مؤكّدًا ضرورة سرعة اكتمال العدد لتغطية طلاب وطالبات المحافظة كافة .وأفاد أنه جرى التأكّد من تدابير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية بالإضافة إلى تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات السعودية // انتهى //20:46ت م0169

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