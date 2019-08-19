محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة. تونس تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة وتؤكد وقوفها مع المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-19 أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 07:53 PM Advertisements اخر تعديل 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 08:55 PM أعلنت تأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها أعلنت تأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة. ، تونس تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة وتؤكد وقوفها مع المملكة ،

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