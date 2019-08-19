know رابط استعلام موعد صرف مساعدة مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذي الحجة 1440 برقم الهوية والطلب...

مما لا شك فيه أن عمليات البحث المتزايدة بشكل ملفت عن موعد صرف مساعدة مقطوعة الضمان الإجتماعي تزيد بشكل كبير خاصة عندما يقترب الشهر العربي من الإنتهاء، وقد مثلت هذه المساعدات طوق نجاة لكثير من الأسر السعودية التى تُعاني من الفقر والإحتياج خاصة بعد السير فى خطى الإصلاح الإقتصادي الذي يُمهد لرؤية السعودية 2030م.

ولهذا كان من الضروري من الحكومة السعودية أن لا تغض الطرف أبداً عن هذه الأسر متوسطة الدخل التى قد لا تستطيع أن تتحمل غلاء الأسعار فى السلع الأساسية والوقود نتيجة الإصلاح الإقتصادي، ومن هنا نكتب هذه المقالة لنوضح لكل المواطنين السعوديين المستحقين لهذا الدعم موعد صرف المساعدة المقطوعة، فتابعونا.

مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

قد بلغ عدد المستعلمين عن مساعدة مقطوعة الضمان الإجتماعي خلال الثلاثون يوماً الماضية حوالي 540.494 ألف مواطن سعودي مُستحق للدعم، وقد يدل هذا الرقم الكبير على الأهمية التى تُمثلها المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي لدي قطاع كبير من الشعب السعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أوضح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أنه بالفعل وصل مبلغ 199,992,451 ريالاُ لدعم 15 ألف اسرة سعودية فى حساباتهم البنكية، وسيعمل هذا المبلغ على سد احتياجات هذه الأسر الأساسية، وينبغي على كل أسرة أن تحرص على تحديث بياناتها بإستمرار حتى تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويُمكنكم متابعة المساعدة المقطوعة عبر الدخول على الموقع الإلكترونى فى منتصف كل شهر هجري.

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وأخيراً نوضح لكم رابط الاستعلام عن المقطوعة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

لكى تستفسر عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية اتبع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى الموقغ الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

ادخل كل البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني ورقم التحقق واضغط على أيقونة عرض المعلومات.

انتظر عدة ثواني قليلة حتى تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإستحقاقك.

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