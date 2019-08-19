دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ظهور نجوم «ذات الكرسي» في سماء ظهور نجوم «ذات الكرسي» في سماء السعودية والوطن العربي

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه سيتم بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الاثنين، وفي الليالي المقبلة، رؤية واحدة من أشهر المجموعات النجمية التي تسمى «كاسيوبية» ذات الكرسي؛ حيث ستظهر بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية بموقع التواصل فيسبوك: إنَّه يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة وبسهولة؛ بسبب شكلها الذي يشبه حرف (w أو M). مضيفًا أنها تتخذ شكل الحرف اعتمادًا على الوقت الذي يتم فيه الرصد، ويرجع اختلاف الوضعية نتيجة دوران الأرض حول نفسها.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنه يفضّل رصدها من المواقع المظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي؛ حيث ستظهر «ذات الكرسي» على حزام براق من النجوم يعرف بتسمية درب التبانة، وهذا الشريط المتوهّج يمثل حافة الرؤية إلى القرص المسطح لمجرتنا.

وتابع قائلًا: إنَّ مجموعة نجوم «كاسيوبية» ذات الكرسي، تدور ظاهريًا بعكس عقارب الساعة حول نجم القطب الشمالي خلال الليل، حيث تقع عالياً فوق النجم القطبي في الساعات قبل ضوء الفجر، وفي ذلك الوقت ترصد ايضا مجموعه نجوم الجبار «الجوزاء» أو «أورايون» بالأفق الشرقي.

وأوضح المهندس أبو زاهرة، أنَّه في هذا الوقت من السنة فإن نجوم «كاسيوبية» ذات الكرسي، يعثر عليها منخفضة نحو الافق الشمالي الشرقي عند حلول ظلمة الليل، ولكن ترصد عاليًا قبل ضوء الفجر .