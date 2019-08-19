“السعودية” تعلن عن بدأ تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر

قامت وزارة الداخلية السعودية اليوم بالإعلان عن بدء تطبيق قرار تمكين المرأة السعودية من السفر دون موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى تمكين المتزوجين والموظفين المشاركين في المهام الرسمية للسفر دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

وأشارت المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال بيان لها، أن كل شخص تجاوز عمره ال21 عامًا سواء من الرجال أو النساء يحق لهم السفر دون موافقة ولي الأمر.

وأضافت أن كل من يحتاج إلى موافقة ولي الأمر كل من هم دون عمر ال21 عامًا، حيث يجب موافقة ولي الأمر سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورين في صك الورثة، كما يمكنهم التفويض عبر خدمة أبشر.

جديرًا بالذكر، أن قرار السماح للنساء باستخراج جوازات السفر، ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر يعتبر من بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية.