السعودية اليوم / مصرع 19 شخصاً في انفجار شاحنة بأوغندا



كمبالا 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

لقي 19 شخصاً حتفهم نتيجة انفجار شاحنة محملة بالوقود عندما اصطدمت بمركبات أخرى في بلدة مزدحمة في غرب أوغندا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية مارتيال توموسيمي "توفي عشرة أشخاص على الفور" في الانفجار الذي وقع الليلة الماضية بينما توفي تسعة آخرون في المستشفى.

// انتهى //

15:35ت م

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