السعودية اليوم / رئيس جمعية التوحيد بالهند يشكر خادم الحرمين الشريفين لدعمه الجمعية بـ23 ألف نسخة من القرآن الكريم



الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أعرب رئيس جمعية التوحيد التعليمية في ولاية بهار بجمهورية الهند مطيع الرحمن بن عبد المتين, عن شكره وتقديره للمملكة العربية

وأكد أن هذا الدعم سيكون حافزاً لعمل الجمعية في تعليم مختلف العلوم الإسلامية والتيسير على الطلاب لحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من مطيع الرحمن وصف خلاله هذا الدعم بغير المستغرب على المملكة التي تولي المسلمين بالعالم مزيداً من العناية انطلاقا من دورها الريادي الذي تضطلع به في نشر المنهج الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم.

ولفت مطيع الرحمن إلى أن العالم يشهد في الوقت الحاضر الجهود المضاعفة التي تقوم بها المملكة في مقاومة التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين, كما تشهد الأمة الإسلامية المبادرات المباركة في مقاومة الإرهاب للدفاع عن الإسلام والمسلمين, سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.

// انتهى //

14:56ت م

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الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأعرب رئيس جمعية التوحيد التعليمية في ولاية بهار بجمهورية الهند مطيع الرحمن بن عبد المتين, عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للجمعية بـ23 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمه معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.وأكد أن هذا الدعم سيكون حافزاً لعمل الجمعية في تعليم مختلف العلوم الإسلامية والتيسير على الطلاب لحفظ القرآن الكريم.جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من مطيع الرحمن وصف خلاله هذا الدعم بغير المستغرب على المملكة التي تولي المسلمين بالعالم مزيداً من العناية انطلاقا من دورها الريادي الذي تضطلع به في نشر المنهج الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم.ولفت مطيع الرحمن إلى أن العالم يشهد في الوقت الحاضر الجهود المضاعفة التي تقوم بها المملكة في مقاومة التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين, كما تشهد الأمة الإسلامية المبادرات المباركة في مقاومة الإرهاب للدفاع عن الإسلام والمسلمين, سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.// انتهى //14:56ت م0094

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمعية التوحيد بالهند يشكر خادم الحرمين الشريفين لدعمه الجمعية بـ23 ألف نسخة من القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.