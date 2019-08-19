شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستعرض خطة تعليم منطقة مكة واستعدادات العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثاً الدكتور أحمد الزايدي.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور الزايدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهمات الموكلة إليه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بمنطقة مكة المكرمة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته، عبر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.