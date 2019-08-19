فوربس: المملكة لم ولن تتأثر بهجمات الحوثيين على منشآت أرامكو

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تناول العديد من وسائل الإعلام الدولية الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية بواسطة طائرة بدون طيار، والذي تسبب في حريق بسيط، لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، كما أنه لم يستطع تعطيل عملية الإنتاج في الحقل.

سلسلة من العمليات

Advertisements

وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن هذا العمل الإرهابي هو الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات الصاروخية وطائرات بدون طيار ضد منشآت النفط والمطارات والمناطق الحضرية في السعودية، التي شنتها عناصر الحوثيين المدعومين من إيران.

وأشارت إلى أن هجوم الشيبة الأخير أظهر أن هناك العديد من الشواهد التي تشير إلى ضلوع إيران في العمل الإرهابي الذي نفذه الحوثيون يوم السبت الماضي.

أعمال إرهابية فاشلة

وأوضحت فوربس أن “ما يلفت النظر في العدد الكبير من الهجمات التي يقوم بها الحوثيون على البنية التحتية السعودية هو أن الكثير منهم أخفقت، ويرجع ذلك إلى أنظمة الدفاع الصاروخي التي تنشرها المملكة على أراضيها لتأمين سمائها”.

وتابعت: “مع ذلك، فمن بين تلك العمليات التي استهدفت بالفعل البنية التحتية، أدى القليل منها إلى إصابات أو أضرار هيكلية، لذلك بدا من الواضح أن تلك الهجمات ليست لها تأثير على المملكة”.

أهداف الحوثيين

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين يسعون بشكل رئيسي إلى أهداف محددة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وبالتحديد في أسواق النفط.

وبشأن التأثير المحتمل على أسواق النفط، قالت المجلة: “حتى الآن، لا تواجه المملكة تهديدات كبيرة من شأنها أن تعطل أعمال النفط”، مشيرة إلى أن “أرامكو لديها العديد من الإمكانيات والعمليات التي تضمن لها ألا تؤدي تلك الهجمات إلى تعطيل تدفق النفط إلى عملائها”.