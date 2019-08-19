فيديو وصور.. عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة الاثنين في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.

ووصل البشير لمقر المحاكمة وسط حراسة عسكرية كبيرة، وفقا لفرانس برس.

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وكانت محاكمة البشير قد تأجلت من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.



ووفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن “جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة”.

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.