4 توجيهات من المرور لضمان سلامة الركاب

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شدد المرور السعودي على ضرورة الحفاظ على سلامة الركاب باتباع بعض التوجيهات الهامة.

وأكد المرور أنه يجب التأكد من خلو الطريق قبل نزول الركاب من المركبة، وأيضًا التقيد بالعدد المسموح للركاب في السيارة.

وأوضح المرور أنه يجب أيضًا الحرص على تثبيت الأطفال بالمقاعد المخصصة لهم، مع التأكد من ربط أحزمة الأمان.

