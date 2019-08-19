“البنوك السعودية” توّجه نصائح للحفاظ على أمان كلمة المرور وسريتها

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قدم الحساب الرسمي للبنوك السعودية على تويتر نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمان كلمة المرور وسريتها، منها تجنب تنفيذ أي عملية مالية من خلال شبكات الاتصال العامة لأنها لا تحتوي على درجة أمان كافية، وغيرها.
وأوضح الحساب أنه يجب تجنب السماح بحفظ كلمة المرور على الأجهزة العامة، مع تغييرها بانتظام، وضرورة استخدام كلمة مرور فريدة لكل موقع، وعدم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو رسائل sms أو أي وسيلة تواصل أخرى.
وأضاف أنه يجب عدم مشاركة كلمة المرور مع أي شخص سواء الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو موظفو البنك، مع التأكد دائماً من تحميل برامج الحماية الموثوقة من الفيروسات في جهازك..، والحرص على تحديثها بشكل دوري.
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