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شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة

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الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلن باب رزق جميل للتوظيف بمحافظة جدة عن توفر وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل بمدينة جدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية :

كاشير / محاسبة صندوق (نساء).

مقدم طعام (رجال).

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باريستا – معدة قهوة (نساء).

ومن المميزات : الراتب يبدأ من 5,500 ريال وبدل مواصلات وبدل سكن وتأمين طبي وتأمين اجتماعي وعلاوات وحوافز شهرية وإجازة سنوية.

موعد ومكان التقديم: التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20 (الساعة 10:00 صباحاً) في مقر شركة باب رزق جميل (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر) بجدة .

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

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