الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: أعلن باب رزق جميل للتوظيف بمحافظة جدة عن توفر وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل بمدينة جدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية : كاشير / محاسبة صندوق (نساء). مقدم طعام (رجال). Advertisements باريستا – معدة قهوة (نساء). ومن المميزات : الراتب يبدأ من 5,500 ريال وبدل مواصلات وبدل سكن وتأمين طبي وتأمين اجتماعي وعلاوات وحوافز شهرية وإجازة سنوية. موعد ومكان التقديم: التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20 (الساعة 10:00 صباحاً) في مقر شركة باب رزق جميل (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر) بجدة . ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

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!☕️ وظائف للنساء فقط 🙆🏻‍♀

🎓المؤهلات: ثانوية عامة وما فوق 📍المنطقة: جده

💰الراتب: ٥٥٠٠ ريال. 📂 لتقديم الطلبات: الحضور يوم الثلاثاء لمقر شركة باب رزق جميل – مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر #باب_رزق_جميل

#عبداللطيف_جميل #السعودية #ت_التوظيف #لا_ينقفل_عليك_باب pic.twitter.com/5bao8iYLvJ — باب رزق جميل Bab Rizq Jameel (@BabRizqJameel) August 18, 2019

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