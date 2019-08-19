، خريطة غبار وأمطار الإثنين .. "كراني" يكشف ويتوقّع ،

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توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أجواءً مغبرة في جنوب وشمال وشرق ووسط المملكة؛ موضحاً أن هناك فرصة أمطار رعدية بالمرتفعات الغربية والجنوبية وجازان.
وقال كراني؛ في تغريدة له اليوم عبر "تويتر": بعون الله اعتدال حراري على وسط وغرب الشمال وأعلى حرارة متوقعة على الشرق.
وأضاف: الطقس غائم إلى غائم جزئي على المصايف الغربية والجنوبية الغربية ومنطقة جازان وشرق المرتفعات مع فرصة أمطار رعدية تسبق بشبه انعدام في الرؤية.
وتابع يقول: الطقس مغبر على الشمال، الوسط، الشرق، الجنوب.. الحيطة من الغبار، خاصة الجنوب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 08:44 AM
قال: اعتدال على الوسط وأعلى حرارة متوقعة على الشرق
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أجواءً مغبرة في جنوب وشمال وشرق ووسط المملكة؛ موضحاً أن هناك فرصة أمطار رعدية بالمرتفعات الغربية والجنوبية وجازان.
وقال كراني؛ في تغريدة له اليوم عبر "تويتر": بعون الله اعتدال حراري على وسط وغرب الشمال وأعلى حرارة متوقعة على الشرق.
وأضاف: الطقس غائم إلى غائم جزئي على المصايف الغربية والجنوبية الغربية ومنطقة جازان وشرق المرتفعات مع فرصة أمطار رعدية تسبق بشبه انعدام في الرؤية.
وتابع يقول: الطقس مغبر على الشمال، الوسط، الشرق، الجنوب.. الحيطة من الغبار، خاصة الجنوب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
، خريطة غبار وأمطار الإثنين .. "كراني" يكشف ويتوقّع ،
المصدر : الخليج 365
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