شقيق المواطن المصاب في حادث الاعتداء بتركيا يروى تفاصيل ما حدث

روى شقيق السائح السعودي المصاب بطلقات نارية في إسطنبول، والذي كان برفقته، كيف تعرض شقيقه للإصابة بطلقات النيران بمنطقة شيشلي، حيث يخضع حالياً لعدة عمليات جراحية.
وأوضح أن شخصاً مجهولاً اعترض طريقهما أول أمس الجمعة وكان يحمل مسدساً، وطلب منهما مبالغ مالية والهواتف المحمولة، فحاولا الهرب، إلا أن الجاني أطلق النار على شقيقه، بأربع رصاصات استقرت اثنتان منها في قدمه، ويرقد بالمستشفى للخضوع لعملية جراحية. يُذكر أن سفارة المملكة لدى أنقرة دعت المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة إسطنبول، إلى الحذر، بعد تعرض اثنين من المواطنين للاعتداء المـسلح، ونصحتهم بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي) بعد غروب الشمس.
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