شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تسقط أعمدة على طريق الساحل.. و«الكهرباء» تعتذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتذرت الشركة اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها المتأثرين من انقطاع الخدمة جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء «الجهد المتوسط» على طريق الساحل جنوبي الليث، بسبب العاصفة المطرية القوية. وأكدت الشركة أن الفرق الميدانية أعادت الخدمة لبعض المشتركين، مشيرة إلى استكمال أعمال المعالجة وإعادتها للبقية بأسرع وقت ممكن. وكانت «السعودية للكهرباء» قد حذَّرت أمس (الأحد) من سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء «الجهد المتوسط» على طريق الساحل جنوبي الليث بسبب العاصفة المطرية، وناشدت عبر «تويتر» مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة تسقط أعمدة على طريق الساحل.. و«الكهرباء» تعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.