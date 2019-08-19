فيديو.. نظام أردوغان يحمي العصابات والمجرمين!

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا زالت الأوضاع في تركيا تزداد من سيئ إلى أسوأ، بعد الاعتداء المسلح من قبل مجهولين على مواطنين سعوديين في مدينة إسطنبول.

وحذرت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحتهم بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم- شيشلي) بعد غروب الشمس.

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وتعرض مواطنان خلال تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وأصبح بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمي العصابات والمجرمين، فهي ليست الحادثة الأولى التي تستهدف المواطنين السعوديين، حيث تم في وقت سابق سرقة جوازات سفر لمواطنين والتعدي عليهم بشكل همجي.

وتنتشر الجريمة في شوارع تركيا، مما يهدد حياة السياح ويعرضهم لخطر السرقة والخطف وسلب الأموال، فيما كشفت قنوات ووكالات دولية عمليات استهداف ممنهجة للسياح لسلب أموالهم وابتزازهم، لاسيما سياح الخليج العربي.

ونصح خبراء السياحة بالبحث عن بدائل سياحية أخرى، لاسيما وأن تركيا أضحت غير آمنة على حياة السياح.