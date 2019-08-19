شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لرئيس وزراء إثيوبيا: نقدر دوركم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم ببرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرا



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