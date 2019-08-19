توقعات بسحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق بالسعودية.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك استمرارًا لتأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران. وقالت «هيئة الأرصاد»، إنه متوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار تقرير «هيئة الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج . أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الأحد، إلى توخِّي الحذر والحيطة بالطائف نتيجة سقوط أمطار (متوسطة إلى غزيرة) على أجزاء متفرقة من المحافظة.
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