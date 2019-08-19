، "هيئة الرياضة" تدشن منصة عالمية لنقل الدوري السعودي عبر الإنترنت ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الهيئة العامة للرياضة، منصة جديدة عبر الإنترنت، لمتابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، من أي مكان في العالم. وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بلقاء يجمع بين حامل اللقب النصر، مع الصاعد حديثاً ضمك.

وأعلنت هيئة الرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي في نسخته الجديدة، عن إطلاق منصة http://GSA.Live لأول مرة، للاستمتاع بمشاهدة الدوري، في أي مكان بالعالم. وتأتي هذه الخطوة، من أجل إتاحة الفرصة لأي مشجع عاشق لكرة القدم، لمتابعة الدوري، في أي مكان بالعالم، ودون التقيد بالتواجد في مكان بعينه.