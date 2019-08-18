المدني يتدخل بعد سقوط أعمدة كهرباء الليث

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الليث

باشر الدفاع المدني في الليث، مساء اليوم الأحد، بلاغًا عن سقوط أعمدة كهرباء ضغط عالٍ جهد 33 ألف فولت يقدر عددها بـ25 عامودًا؛ نتيجة الرياح الشديدة والأتربة والغبار على طريق الساحل بقرية الوسقة.

وأوضح المدني أن سقوط أعمدة الكهرباء أدت إلى فصل التيار الكهربائي عن قرية الشواق وقرية الوسقة، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع إصابات.

الكهرباء تعتذر:

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من جهتها، اعتذرت السعودية للكهرباء لمشتركيها المتأثرين من انقطاع الخدمة جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء (الجهد المتوسط) على طريق الساحل، بسبب العاصفة المطرية القوية، مؤكدةً أن الفرق الميدانية أعادت الخدمة لبعض المشتركين وجاري استكمال أعمال المعالجة وإعادتها للبقية بأسرع وقت ممكن.

الأرصاد تحذر:

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.