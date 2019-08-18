شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: «اتفاق الخرطوم» بوابة عبور السودان إلى المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن اتفاق الخرطوم سيكون بوابة عبور السودان إلى المستقبل، مشدداً على وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ليحقق تطلعاته ويسود الأمن والاستقرار والوئام في هذا البلد.

وقال الجبير عبر «تويتر» اليوم (الأحد): «تشرفت برئاسة وفد المملكة المشارك في مراسم التوقيع على اتفاق الخرطوم، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقيادات السودانية، وتأكيد موقف المملكة الراسخ في تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا البلد العزيز».