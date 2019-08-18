شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف سائح غربي في «موسم الطائف».. الأمريكان والألمان يتصدرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكد عدد من المرشدين السياحيين لـ«الخليج 365»، أن ما يصل إلى 10 آلاف زائر من دول غربية توافدوا على «موسم الطائف» منذ انطلاقته وحتى الآن، لافتين إلى أن العدد في تصاعد.

وذكر المرشدون أن الزوار تنقلوا بين وجهات الموسم الأربع في سوق الخليج 365، وقرية ورد، ومهرجان ولي العهد للهجن، وسباقات الهايكنج «سادة البيد» في مرتفعات الهدا والشفا.

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وأوضح لـ«الخليج 365» المرشد السياحي خالد الشربي، أن زيارة الغربيين للطائف تتزامن مع إجازاتهم السنوية في شهر أغسطس، والذي ينطلق فيه «موسم الطائف»، مشيراً إلى أكثر الجنسيات تواجداً هم الأمريكان ثم الألمان.

ولفت الشربي إلى أن سوق البلد في المنطقة التاريخية يمثل وجهة رئيسية لسياح الغرب، حيث يحرصون على شراء عسل الضرم الطائفي.

وتصل أعداد المرشدين السياحيين المختصين بإرشاد السياح الغربيين إلى ٦٠ مرشداً، يسعون لإبراز المعالم السياحية والتاريخية ومنها المساجد القديمة، ومصانع الورد، والمتاحف، والأسواق.