الهلال الأحمر يودِع ضيوف الرحمن بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

ودَّع فريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج المغادرين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بتقديم الورود، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد؛ أن هذه المبادرة تأتي وفقًا لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

من ناحيتهم، أشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا، لتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام بـ١٥ لغة مختلفة؛ مليونًا و٥١٩ ألفًا و٤٢٧ حاجًّا؛ وذلك من خلال الوسائل التوعوية الرقمية التي وفرتها الرئاسة العامة خلال موسم الحج لهذا العام؛ حيث وجه الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، باستثمار التوعية الرقمية الحديثة وتفعيلها لخدمة ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

Advertisements

وطوَّرت الرئاسة العامة أعمالها في حج هذا العام ممثلة في لجنة التوعية والتوجيه والمطبوعات؛ إذ قدمت العديد من البرامج والمبادرات الرقمية التي تُسهِّل لضيوف الرحمن حجهم على أكمل وجه، وكان من أبرز الخدمات الرقمية، وضع شاشات وأجهزة تفاعلية حديثة تعمل على مدار الساعة، يمكن للمستفيد بها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بـ١٥ لغة. وبلغ عدد المستفيدين ١١٣ ألفًا و٦٢٥ حاجًّا خلال الفترة؛ حيث تُقدم الشاشة عرضًا مستمرًّا لمنتجات الرئاسة العامة الإلكترونية لمعرفة كيفية الاستفادة منها مع روابط التحميل.

وأيضًا جرى البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول إلى محتوى الشاشة لأعداد كبيرة من المستفيدين في آن واحد، وبمساحة انتشار تزيد عن ١٠٠ متر في الأماكن الداخلية، كما تصل إلى أكثر من ٣٦٠م في الأماكن المفتوحة. وتقدم الشاشة التوعوية الواحدة عبر الخدمة اللا سلكية بما يسع ٦٠٠٠ مستفيد في الساعة. ويستطيع المستفيد تصفُّح المحتوى وتحميله في هاتفه بسرعة دون الحاجة إلى الدخول الإنترنت؛ حيث تحتوي الشاشات التوعوية على٢١٠ مواد مرئية، و١٢٠٧ مواد صوتية، و٣٢ كتابًا، وشاشات عرض تعرض ٥٧٦٠ شريحة توعوية على مدار الساعة.

ووفرت الرئاسة أجهزتها الحديثة في مراكزها التوجيهية، إضافة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومحطة قطار سار بالقصيم.

وتأتي هذه البرامج والمبادرات الرقمية بتوجيه ومتابعة واهتمام رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الذي وجَّه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين.