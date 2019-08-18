شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:16 مساءً, 18 أغسطس 2019 م المناطق _ جدة ودّع فريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، بتقديم الورود ، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد ، أن هذه المبادرة تأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

فيما أشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً ، لتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن ، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.