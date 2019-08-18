استنكرت المملكة التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية “كابول” ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وأدانت الخارجية السعودية الحادث – على لسان مصدر مسؤول – مجدداً التأكيد على موقف المملكة من استهداف الأبرياء وجميع أشكال العنف والإرهاب. كما قدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا متمنية الشفاء للمصابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من المملكة على التفجير الانتحاري لحفل زفاف في العاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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