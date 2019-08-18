صور.. جريان الأودية بعد أمطار المجاردة الغزيرة

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة المجاردة والمراكز التابعة لها، اليوم سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.