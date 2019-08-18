صور.. أمطار وزوابع رعدية تقطع الكهرباء عن محايل

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل والمراكز التابعة لها، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياحاً شديدة مع تساقط لحبات البرد، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء في المحافظة.

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إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.