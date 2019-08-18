حج / مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج .. خدمات جليلة بأيادٍ سعودية



المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

في كل عام مع حلول مواسم الحج والعمرة يتوافد إلى المملكة العربية

ويقع مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج بمدخل المدينة في طريق الهجرة الطريق الذي يربط بين مكة والمدينة, حيث تتوقف الحافلات الناقلة للحجاج من وإلى المدينة في هذا المقر لاستلام هدية الحجاج, حيث يقوم المتطوعين من العاملين بالمشروع بالصعود للحافلات بتقديم هذه الهدية التي تحتوي على وجبة خفيفة لسد حاجتهم وتخفيف معاناتهم من السفر, إضافة إلى توزيع الهدايا المتنوعة للحجاج وذلك على مدار 24ساعة.

وأوضح المشرف العام على المشروع فايز طالب الأحمدي أن مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج يُعد من المشاريع الفاعلة في مجال الأعمال التطوعية والاجتماعية بما يمتلكه من خبرة متميزة ومهنية رائدة في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين, مبينًا أنه مشروع تطوعي متخصص في تقديم خدمات جليلة للزائرين والحجاج المعتمرين والصائمين تشمل هدايا متنوعة غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة من فاعلي الخير إلى خدمات متميزة متوجة بالتطوير والإبداع والكفاءة العالية تحت إشراف نخبة من محبي الخير احتسابًا لوجه الله.

وبين الأحمدي أنه يعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين وهم أبناء طيبة الطيبة ويعملون في تعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع الإسلامي وساحات المسجد النبوي والمزارات ومدينة حجاج البر في خيبر ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع وخيمة الضيافة على طريق الهجرة.

وأشار الأحمدي إلى أن المشروع مع بدء توافد الحجاج إلى المدينة المنورة واصل توزيع هدية ضيوف الرحمن فحشد المشروع طاقاته البشرية والمادية بتجهيز الإمكانات والمعدات المتخصصة لتعبئة الوجبات والهدايا وتغليفها وتوزيعها على ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة والمغادرين منها في المواقع المعدة لذلك.

وأفاد الأحمدي أن من أههم برامج المشروع برنامج هدية المعتمرين, وبرنامج توزيع إفطار صائم, وبرنامج حقيبة إفطار صائم, وبرنامج هدية العيد, وبرنامج الاستقبال والتوديع, وبرنامج تقديم الهدايا النوعية, وبرنامج سقيا الحجاج والزائرين, وبرنامج زيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات.

وأبان المشرف العام على مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج فايز طالب الأحمدي أن ما جرى توزيعه في الموسم الأول لحج هذا العام ما يقارب نصف مليون وجبة, إضافة إلى أن بالموسم الثاني سيتم توزيع ما يقارب مليوني عبوة ماء زمزم, مشيرًا إلى أن ما جرى توزيعه منذ تأسيس المشروع حتى الآن (40,449,819) وجبة.

// انتهى //

15:31ت م

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المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسفي كل عام مع حلول مواسم الحج والعمرة يتوافد إلى المملكة العربية السعودية ملايين الحجاج والزوار إلى الحرمين الشريفين, وما للهدية من أثر بالغ في بذل المحبة بين نفوس المسلمين وتأليف القلوب بينهم, انطلقت فكرة جمعية مستوع المدينة الخيري عام 1415هـ, بمشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج.ويقع مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج بمدخل المدينة في طريق الهجرة الطريق الذي يربط بين مكة والمدينة, حيث تتوقف الحافلات الناقلة للحجاج من وإلى المدينة في هذا المقر لاستلام هدية الحجاج, حيث يقوم المتطوعين من العاملين بالمشروع بالصعود للحافلات بتقديم هذه الهدية التي تحتوي على وجبة خفيفة لسد حاجتهم وتخفيف معاناتهم من السفر, إضافة إلى توزيع الهدايا المتنوعة للحجاج وذلك على مدار 24ساعة.وأوضح المشرف العام على المشروع فايز طالب الأحمدي أن مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج يُعد من المشاريع الفاعلة في مجال الأعمال التطوعية والاجتماعية بما يمتلكه من خبرة متميزة ومهنية رائدة في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين, مبينًا أنه مشروع تطوعي متخصص في تقديم خدمات جليلة للزائرين والحجاج المعتمرين والصائمين تشمل هدايا متنوعة غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية.وأشار إلى أن هذا المشروع يحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة من فاعلي الخير إلى خدمات متميزة متوجة بالتطوير والإبداع والكفاءة العالية تحت إشراف نخبة من محبي الخير احتسابًا لوجه الله.وبين الأحمدي أنه يعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين وهم أبناء طيبة الطيبة ويعملون في تعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع الإسلامي وساحات المسجد النبوي والمزارات ومدينة حجاج البر في خيبر ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع وخيمة الضيافة على طريق الهجرة.وأشار الأحمدي إلى أن المشروع مع بدء توافد الحجاج إلى المدينة المنورة واصل توزيع هدية ضيوف الرحمن فحشد المشروع طاقاته البشرية والمادية بتجهيز الإمكانات والمعدات المتخصصة لتعبئة الوجبات والهدايا وتغليفها وتوزيعها على ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة والمغادرين منها في المواقع المعدة لذلك.وأفاد الأحمدي أن من أههم برامج المشروع برنامج هدية المعتمرين, وبرنامج توزيع إفطار صائم, وبرنامج حقيبة إفطار صائم, وبرنامج هدية العيد, وبرنامج الاستقبال والتوديع, وبرنامج تقديم الهدايا النوعية, وبرنامج سقيا الحجاج والزائرين, وبرنامج زيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات.وأبان المشرف العام على مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج فايز طالب الأحمدي أن ما جرى توزيعه في الموسم الأول لحج هذا العام ما يقارب نصف مليون وجبة, إضافة إلى أن بالموسم الثاني سيتم توزيع ما يقارب مليوني عبوة ماء زمزم, مشيرًا إلى أن ما جرى توزيعه منذ تأسيس المشروع حتى الآن (40,449,819) وجبة.// انتهى //15:31ت م0146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.