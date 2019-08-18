السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد



بريدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم، منصور الرقيبة والفريق المرافق له في تغطية حج هذا العام بعد حصوله على المركز الأول لجائزة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد للحج بمسار أفضل تغطية عبر برنامج سناب شات.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاستقبال منصور الرقيبة على ما تحقق من إنجاز، مؤكداً فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي ناله أحد أبناء المنطقة والذي يعد خطوة رائعة قدمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عبر إطلاقه هذه الجائزة، مبيناً سموه أن هذا التكريم الذي قدم من قبل سموه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، يعد تشريفاً وتكريماً لكافة أبناء الوطن.

وأشار سموه إلى اعتزازه بما حققه شباب الوطن من تغطيات متميزة، مؤكداً أن مبادرة إمارة منطقة القصيم بإنشاء أول رابطة للتواصل الاجتماعي للإعلام الجديد منذ أربع سنوات يعد فخراً لهذه المنطقة لما حققته من إنجازات متعددة لخدمة الوطن في العديد من المحافل، كما أكد سموه أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة خدمة هذا الوطن لعكس الصورة المشرفة التي يقدمها لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان.

من جانبه عبر منصور الرقيبة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تحفيزه الدائم وتشجيعه لتحقيق أبناء المنطقة المزيد من النجاحات، مشيراً إلى أن ما يقدمه سموه من تحفيز جعل من المنطقة وأبنائها أكثر عطاء وإبداع، مؤكداً أن هذه الجائزة ما كانت لولا توفيق الله سبحانه ثم وقوف الزملاء في رابطة التواصل الاجتماعي.

حضر اللقاء المشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بإمارة المنطقة سويلم العنزي.

// انتهى //

15:31ت م

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