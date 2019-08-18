فريق متخصص بالمخ والإعصاب ينقذ طفله وسيده من الموت

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي من انقاذ طفل الأشهر الأربعة وسيدة ثلاثينية تعاني ورم بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفل بعمر اربعة اشهر تعرض لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري ادىت قوة الإرتطام لنزيف داخلي في المخ “تحت الجافية” وهو ما تسبب في ضغط على اغشية المخ ادخلت الطفل في غيبوبه.

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هذا وعلى الفور تدخل الفريق الطبي لنقل الطفل على الفور لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة أثاره لتتحسن حالة الطفل بشكل كبير ويخضع حاليا للمتابعة بعد إستقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء بإذن الله

في الوقت نفسه تزايدت معاناة سيدة ثلاثينية من نوبة صداع حاد لازمتها وبالكشف عليها واجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر 4سم استوجب سرعة التدخل الجراحي لإستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع لتغادر المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية.

الجديرٌ بالذكر أن المجمع يضم فريق متكامل ومتخصص في جراحة المخ والأعصاب وهو الأمر الذي كان مفقود السنوات الماضية وكانت كثير من الحالات تتطلب الاحالة لمستشفيات تخصصية خارج الطائف مع تأثير عامل الوقت السلبي لمضاعفات مثل هذه الحالات مع حاجتها للتدخل السر يع.

وكان للفريق بعد توفيق الله دور كبير في إنقاذ الكثير من الحالات بعد ان دعمت الصحة في الطائف المجمع بالامكانات البشرية والتجهيزات الطبية لمعالجة هذا النوع الحساس من الاصابات.