حذرت السفارة السعودية في تركيا، الأحد، مواطنيها من ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي في اسطنبول بعد غروب الشمس.
وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر “نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات لمنطقة تشيلشي في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاعتداء المسلح على مواطنين.. السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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