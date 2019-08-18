البورتريه بالجناح العراقي تستهوي زوار سوق عكاظ

2019-08-18

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يشهد جناح دولة العراق المشارك في سوق عكاظ بنسخته الثالثة عشرة والذي يأتي ضمن مشاركة 11 دولة عربية ” السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، العراق، لبنان، الأردن، المغرب، تونس ” إقبالاً كبيراً من زوار السوق، حيث تتنافس الدول المشاركة في إبراز الجانب الثقافي والحضاري لبلدانها.

ويلاحظ في الجناح العراقي تجسيده لبوابة “عشتار” التي تمثل الحضارة العراقية في بابل، ويضم الجناح عدداً من المعارض وهي معرض السجاد والخزف ومعرض الأعمال الفلكلورية، ومعرض بيت الفن والعروض الشعبية ومعرض التراث إضافة إلى مقهى بغداد والذي يقدم المشروبات العراقية من الشاي والقهوة العربية وغيرها.

وكان من بين المعارض التي لاقت رواجاً بين زوار السوق معرض بيت الفن والعروض الشعبية وحرص الزوار على التقاط الصور للفنانين وهم يقومون برسم الصور الشخصية أمام الزوار.

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“متابعات الخليج 365” بدورها التقت المشرف على معرض الفن والفنون الشعبية الفنان التشكيلي علي كاظم والذي عبر عن سعادته وسعادة المشاركين معه في سوق عكاظ لأول مرة، وقدم شكره للقائمين والمشرفين على سوق عكاظ على حفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع، مشيراً إلى أن ذلك سوف يكون لهم دافعاً قوياً للمشاركة في سوق عكاظ في الأعوام المقبلة إن شاء الله.

وأكد “كاظم” أن الكثير من زوار السوق يقبلون على الرسم وأيضاً على شراء واقتناء الأعمال، وخاصة رسم الصور الشخصية “البورتريه”، مشيراً إلى أنه يتم عمل ستة أعمال للصور الشخصية في اليوم الواحد والذي يعتبر واقعاً وسطياً للفنون التشكيلية وتتراوح الأسعار ما بين 300 ريال إلى 2500 ريال، في حين يحرص عدد كبير من الزوار على تصوير الأعمال الفنية والتقاط الصور معها.

وفي ختام تصريحه قدم “كاظم” شكره للقائمين على مهرجان سوق عكاظ متمنياً لهم التوفيق والنجاح ولصحيفة “متابعات الخليج 365” على تغطيتها للجناح العراقي.