السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات القنفذة والليث وجدة وخليص، وتستمر حتى الثامنة مساء.



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كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح السطحية على محافظات جدة والقنفذة والليث وخليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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