خبر وفاة فنان العرب محمد عبده يجتاح مواقع التواصل

اجتاح خبر وفاة فنان العرب محمد عبده، اليوم الأحد مواقع التواصل في العديد من الدول العربية، إلا أن مصادر مقربة نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه مجرد شائعة باتت "روتينية".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُطلق فيها شائعات بشأن وفاة فنان العرب، حيث شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداول عديد من الهاشتاقات حول هذا الأمر، كذلك الحال مع شائعات اعتزاله الفن التي لطالما تم تداولها بين مستخدمي هذه المواقع دون دليل حقيقي.

من جهتها، أعلنت شركة "روتانا"، عن موعد الحفل الذي من المٌقرر أن يحييه الفنان محمد عبده بالقاهرة، موضحة أن الحفل سيُقام يوم الخميس 22 أغسطس، بقاعة القاهرة، في فندق النيل ريتز كارلتون.

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يذكر أن محمد عبده، قدم مؤخرًا حفل غنائي مع الفنانة أنغام، على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وغيرها الكثير من الحفلات الأخرى.

الفنان محمد عبده مغنٍّ سعودي، وُلِدَ في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية، عام 1949م، ويعد من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي، ويُعرف بلقب "فنان العرب"، ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.