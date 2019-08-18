جديد التطبيقات: Daywise صاحب مهمة جدولة الإشعارات وإدارتها على أندرويد

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Daywise هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي، يتيح لك زيادة الإنتاجية والتركيز من خلال عرض الإشعارات المهمة فقط مع ترك الإشعارات المتبقية جانبًا بمعنى تأجيها لكي تتمكن من الإطلاع عليها لاحقًا.

وذلك من خلال تحليل كل تطبيق مُثبّت على الهاتف وتصنيفه على أنه “فوري” أو “مُجمّع”.

كما ويُوفر التطبيق إمكانية اختيار الأوقات التي تريد تلقي الإشعارات الفورية أو المُجمّعة، كتلك التي تتلقاها أثناء العمل أو حتى بالوقت المُحدد سلفًا من قبلك.

وليس هذا فحسب، بل يُتيح التطبيق أيضًا إمكانية معرفة المدة التي تجلس فيها على هاتفك الذكي، وذلك بهدف العثور على التطبيقات التي تتصفّحها كثيرًا.

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وهناك أداة “توقيت الدُفعات المرنة”، التي من خلالها يمكنك اختيار أوقات اليوم الذي ستحصل فيه على إشعارات من عدمه، وأكثر.

أخيرًا يتوفر تطبيق Daywise مجانًا وبشكل حصري لمستخدمي أندرويد، وأجدر بالإشارة إلى نقطتين، الأولى أن التطبيق يدعم الإعلانات ولكنها ليست مزعجة.

أما الثانية، فالتطبيق حاليًا في مراحله الأولى “قيد التطوير”، لذلك قد تتعرض لبعض الأخطاء أثناء استخدامك له.

