، جامعتان سعوديتان تدخلان قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شانغهاي الدولي ،

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حقَّقت ثلاث جامعات سعودية إنجازًا للوطن باحتلالها المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، وذلك بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم.
ودخلت جامعتان في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.
وفي التفاصيل، تصدَّرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.
وحققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات؛ لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًّا.
وجاء تفوُّق الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدُّم في مخرجاتها التعليمية التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- للتعليمَيْن العام والعالي.
يُذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يُعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ، ويعد التصنيف الأكثر اعتمادًا، ويقوم على معايير الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين وجودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتَي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتَين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.
جامعتان سعوديتان تدخلان قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شانغهاي الدوليعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-08-18
حقَّقت ثلاث جامعات سعودية إنجازًا للوطن باحتلالها المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، وذلك بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم.
ودخلت جامعتان في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.
وفي التفاصيل، تصدَّرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.
وحققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات؛ لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًّا.
وجاء تفوُّق الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدُّم في مخرجاتها التعليمية التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- للتعليمَيْن العام والعالي.
يُذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يُعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ، ويعد التصنيف الأكثر اعتمادًا، ويقوم على معايير الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين وجودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتَي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتَين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:28 AM
"الملك عبدالعزيز" تصدَّرت ترتيب الجامعات العربية و"الملك سعود" ثانية
حقَّقت ثلاث جامعات سعودية إنجازًا للوطن باحتلالها المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، وذلك بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم.
ودخلت جامعتان في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.
وفي التفاصيل، تصدَّرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.
وحققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات؛ لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًّا.
وجاء تفوُّق الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدُّم في مخرجاتها التعليمية التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- للتعليمَيْن العام والعالي.
يُذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يُعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ، ويعد التصنيف الأكثر اعتمادًا، ويقوم على معايير الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين وجودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتَي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتَين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.
، جامعتان سعوديتان تدخلان قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شانغهاي الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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