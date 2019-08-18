ملاحظة شاعر على مضيفي ومضيفات الخطوط السعودية!

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثارت بعض تصرفات مضيفي ومضيفات الخطوط السعودية حالة من الجدل، بعد أن لاحظ مسافرون، الحديث بينهم بصوت عالٍ دون مراعاة للمسافرين، خاصةً وأنها أحاديث جانبية لا علاقة لها بالعمل.

وقال شاعر العرضة عبدالواحد الزهراني: سافرت على عدد لا بأس به من شركات الطيران، يلفت انتباهي دائمًا الحديث بالصوت العالي بين المضيفين على طائرات الخطوط السعودية، خاصة إذا كان الحديث بين مضيف ومضيفة.

Advertisements

وتابع أنها ما هي إلا أحاديث جانبية لا علاقة لها بالعمل، مضيفًا بقوله: لعل هذه الظاهرة تنتهي.

وأعاد البعض هذه التصرفات إلى ضعف التدريب في طاقم السعودية كطيران، مشددين على أن التدريب مهم جدًّا خاصة للكوادر، ولكن للأسف الكثير يهمله، وربما لا يضع له ميزانية ضمن ميزانية التشغيل، على الرغم من أن الملاحين هم واجهة أَي خطوط طيران في العالم، وتدريبهم على التزام النظام مهم جدًّا.

وأرجع آخرون الحديث بصوت عالٍ بين المضيفين إلى تأثر الأذن كثيرًا من كثرة السفر بالطائرة بسبب الضغط الجوي، لذلك يتحدث المضيفون والمسافرون بصوت مرتفع أحيانًا.