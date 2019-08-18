السعودية | إدانة واسعة للهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية

شكرا لقرائتكم إدانة واسعة للهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توالت الإدانات الدولية للحادث الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في السعودية أمس السبت.

وفي هذا السياق، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في السعودية.

وأوضح المصدر أن "هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر".

وأكد وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

بدورها، دانت الحكومة الأردنية السبت "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي تعرض له حقل الشيبة باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة هذا العمل الإرهابي "تصعيداً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة".

وأكد في بيان صحفي تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب السعودية "في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

من جهتها أيضاً، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم على حقل الشيبة جنوب شرق السعودية.

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وجدد بيان لوزارة الخارجية المصرية "تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها".

وحذّر البيان من "استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة".

في نفس السياق، أعربت أفغانستان عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح السبت في إحدى الوحدات بحقل الشيبة البترولي.

وأكدت أفغانستان "إدانتها لكل الأعمال التخريبية والإرهابية" و"تضامنها التام" مع السعودية في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي".

بدورها، أعربت جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات للاعتداء الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة النفطي.

وقال سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة إن "جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمراراً للتهديدات التي استهدفت إمداد البترول العالمي".

كما أكد بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي "المطلق" مع السعودية.