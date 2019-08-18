شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : وفاة الفنانه نانسي عجرم بحادث مروري مروع والحزن يجتاح الوسط الفني .. شاهد اول صورة لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements نفت مصادر مقربه من الفنانه اللبنانية نانسي عجرم الاخبار التي تحدثت عن وفاتها بحادث مروري يوم امس الجمعة . وقالت المصادر ان تلك الشائعات عارية عن الصحة وان الفنانه تقضي اجازتها العيديه مع اسرتها . وكانت حسابات على السوشال ميديا قد تناولت خبر يتحدث عن وفاة الفنانة نانسي عجرم امس الجمعة بحادث مروري . وعادة ما تنتشر اشاعات عن وفاة الفنانيين والمشاهير ، لكنها سرعان ما تتكشف الحقيقة

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