“الأمر بالمعروف” تواصل خطتها الميدانية في الأسواق والمجمعات والأماكن العامة

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خطتها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، وفي محافظاتها الكبرى المعتمدة من فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري، أن «الخطة تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقديم النصح والتوجيه، وإقامة البرامج التوعوية ميدانيًا، وتسيير الجولات للحيلولة دون وقوع المخالفات والسلوكيات غير اللائقة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة». وأشار العمري، إلى تكوين فرق عمل ميدانية للوقوف المباشر، ومتابعة تنفيذ الخطة الميدانية خلال الإجازة، مشيدًا بعمل أعضاء الهيئة الميداني والتوعوي المحققة لتطلعات الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.