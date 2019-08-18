السديس: استهداف حقل الشيبة يؤكد نوايا “الشرذمة الباغية”

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجوم الإرهابي على أحد معامل الغاز في حقل الشيبة.

وشدد السديس على أن هذه الأعمال الإرهابية والأفعال الشنيعة تؤكد النوايا الدفينة لهذه الشرذمة الباغية في تنفيذ مخطط تآمري على هذه البلاد المباركة وغيرها من بلاد المسلمين، غير مبالين بحدود الله ومصالح الإسلام والمسلمين، وضرباً بعرض الحائط لكل العهود والمواثيق الدولية التي تُجرِّم تلك الأفعال المُشينة.