الصقور السعودية تحلق في سماء بولندا

وتستمر مشاركات الفريق حتى اليوم في مقر المعرض بمدينة غدينيا. ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية وعسكرية من مختلف دول العالم.
الصقور السعودية
1997 تأسس فريق الاستعراض الجوي السعودي «الصقور»
أطلق عليه هذا الاسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله)
تم تشكيله في قاعدة الملك فيصل الجوية في (تبوك)
يقدم عروضا تتضمن 24 تشكيلا
أولى مشاركاته الدولية في بطولة العالم للاستعراض الجوي بالإمارات
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في سماء بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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