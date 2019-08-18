الصقور السعودية تحلق في سماء بولندا

افتتح فريق الصقور السعودية ، معرض قدينيا الجوي في بولندا، حيث قدم عرضا جويا على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس.

وتستمر مشاركات الفريق حتى اليوم في مقر المعرض بمدينة غدينيا. ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية وعسكرية من مختلف دول العالم.

الصقور السعودية

1997 تأسس فريق الاستعراض الجوي السعودي «الصقور»

أطلق عليه هذا الاسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله)

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تم تشكيله في قاعدة الملك فيصل الجوية في (تبوك)

يقدم عروضا تتضمن 24 تشكيلا

أولى مشاركاته الدولية في بطولة العالم للاستعراض الجوي بالإمارات