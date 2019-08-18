توعية بسوسة النخيل الحمراء

وبين المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي أن «الورشة تأتي للتواصل مع المهتمين في القطاع الزراعي في سبيل تعزيز دور النخلة ومنتجها الهام والمحافظة على النخيل من الآفات ومكافحتها في شتى الطرق والوسائل، واطلاع المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة والآمنة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء».
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