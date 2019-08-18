توعية بسوسة النخيل الحمراء

ينظم مهرجان تمور بريدة يوم الإثنين القادم، ورشة عمل بعنوان «أسباب انتشار سوسة النخيل الحمراء» التي سيقدمها الفني الزراعي بمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ببريدة خالد بن إبراهيم العثيم، وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، حيث ستتناول الورشة عمليات مراقبة الحشرة، واطلاع المزارعين على طرق مكافحتها وأسباب انتشارها.

وبين المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي أن «الورشة تأتي للتواصل مع المهتمين في القطاع الزراعي في سبيل تعزيز دور النخلة ومنتجها الهام والمحافظة على النخيل من الآفات ومكافحتها في شتى الطرق والوسائل، واطلاع المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة والآمنة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء».