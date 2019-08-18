إحالة 148 محاميا للنيابة وشطب 30 في عام

كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن إحالة 148 محاميا ومحامية للنيابة العامة خلال عام 2018 لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى شطب 30 محاميا ومحامية من جدول المحامين الممارسين. وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمحامين، أصدرت الهيئة خلال عام 2018 نحو 30 قرارا تأديبا، كما بلغ عدد المحامين المنقولين إلى سجل المحامين غير الممارسين 33 محاميا غير ممارس. إحصاءات المحامين عام 2018 عدد المحامين المحالين للنيابة 148 عدد المحامين المشطوبين 30 عدد قرارات التأديب 30 عدد المحامين المنقولين إلى سجل المحامين غير الممارسين 33 محاميا غير ممارس سلوكيات ومخالفات مهنية تصدر عن المحامين اتهام لجنة التحقيق بالإرغام على شهادة الزور بدون دليل. حجز شيك لموكله بدون مسوغ نظامي. وجود ملاحظات نظامية على مكتب المحامي. رفض التوقيع على محضر الضبط. الإساءة اللفظية للقضاة. تمكين الغير من انتحال صفة المحامي بواسطة مكتبه. التصريح في الصحف عن قضية قبل الانتهاء منها. تدوين ملاحظات على محضر الضبط. صدور قرار شرعي ضده بأمور أخلاقية. عدم الالتزام بالآداب أثناء الترافع. ارتكاب سلوكيات مخالفة في مجلس القضاء. التحايل على الأنظمة. التصرف في أموال الورثة الموكلين بدون إذن. التصريح والإدلاء بأمور باطلة. الدعاية التجارية لنفسه. التوكل عن أعمال باطنة. Advertisements التأثير على شاهد الخصم. تمكين مواطن من العمل لديه لحسابه الخاص. الكذب على القاضي في مجلس القضاء. تكوين مكتب محاماة مع شخص متهم بانتحال صفة المحامي. الإساءة لخصم موكله. الطعن في مرفق القضاء والأحكام القضائية. نشر تغريدات مسيئة في «تويتر» تخل بالالتزامات المهنية والأخلاقية الوكالة والتعامل بها وتقديمها للجهات الرسمية بغير إذن صاحبها المماطلة في سلوكيات المرافعة. الكذب والتلفظ بعبارات تمس القاضي بدون مسوغ. التهجم على المواطنين. التجاوزات الشرعية والأخلاقية على الإنترنت. إقامة دعوى قضائية ضد موكله في ذات العلاقة. الكذب على الجهات المعنية القضائية وأجهزة الشرطة. التوكل عن طرفي الخصومة. الدخول في مجلس القضاء بدون إذن. عدم إبراز الترخيص عند طلبه. إبرام عقود وهمية. عدم وفائه بالتزاماته ومراعاة أصول مهنة المحاماة. تهديد الموكل. كتابة مناصب سابقة على لوحة المكتب أو الأوراق الخاصة به. الحصول على نسخ من مكاتبات رسمية تتعلق بموضوع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 148 محاميا للنيابة وشطب 30 في عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.