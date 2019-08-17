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2019-08-17 الكويت: نؤيد المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها بعد الاعتداء على حقل الشيبة البترولي متابعات الخليج 365 - واس أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للإعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة .

وأوضح المصدر أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقه أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر.

وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.









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