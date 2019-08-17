بدء التسجيل في نظام نور الإلكتروني 1441هـ مرحلة رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي لنظام نور...

عند الحديث عن نظام نور نجد أنه من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، ويعد نظام نور من أنجح البرامج التعليمية اعتمادا علي التكنولوجية الحديثة، فهو نظام إلكتروني يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية أمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس، والتي ظهر انتشارها في المملكة في مجال ألإدارة التعليمية، وما يميز هذا البرنامج انه يعمل تغطية شاملة لكل المدارس المنتشرة داخل المملكة ويتبع وزارة التعليم السعودي ومديريات التعليم المختلفة، ويسمح هذا النظام لأولياء أمور الطلاب بالتسجيل فيه للاستفادة من مزاياه المتنوعة، ويقوم البرنامج أيضآ بإعداد التقارير وكل المعلومات التعليمية المختلفة من خلال قاعدة بيانات أساسية.

يسعى نظام نور إلي تحقيق هدف تربوي هام جدآ لصالح الطلاب في كل المراحل التعليمية المختلفة، ويوفر نظام نور برنامج يسمي نور اس ام اس وهو يقوم بدوره ببرمجة النظام الخاص بإدارة المدارس مما يسهل التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وقت إعلان النتائج وهذا البرنامج يستخدم نظام عمل ويندوز xp وويندوز فيستا.

مميزات برنامج نور الإلكتروني

يعمل برنامج نور علي أنظمة تشغيل حديثة وهي ( ويندوز xp – ويندوز 7 – ويندوز فيستا).

يسهل التعامل معه بشكل سهل ومتاح.

يتمتع بالبرنامج بالتطوير المستمر له ليجاري المستحدثات.

يعتمد برنامج نظام نور علي قاعدة بيانات أساسية يمكن التعديل عليها والنسخ منها.

طريقة التسجيل في برنامج نظام نور لأولياء الأمور

يتم التسجيل في البرنامج من خلال السجل المدني مع إتباع عدة خطوات أساسية.

يتم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال سواء كان ذلك للمؤسسات الحكومية أو الأهلية.

تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي آمر الطالب.

تسجيل الطفل في نظام نور الذي أتم سن 6 سنوات أو الطالب المستثني للألحاق بالعام الدراسي.

يتم التسجيل بإدخال كل البيانات المطلوبة وتوفير الوثائق اللازمة لاستكمال عملية تقديم ملف الطالب.

الخطة الزمنية لتسجيل المستجدين

تتم هذه الخطة للطلاب الجدد المستجدين علي النظام وهم طلاب الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام، ويتم تسجيل الطلاب لأباء غير سعوديين ويعملون بالقطاع الخاص.