شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تقصف أهدافا حيوية في العمق السعودي .. والسعودية تصدر البيان رقم1 وتحذيرات من حرب عالمية ”فيديو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهدت مصفاة الشيبة شرقي المملكة العربية السعودية اليوم السبت انفجار عنيف، ناتج عن عملية عسكرية مفاجئة.

وكانت السعودية قالت في أول بيان تعليقا على الحادثة، إن العملية تهدد الاقتصاد العالمي، ما ينذر بتوترات عالمية.

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وبالرغم من أن الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية بعشر طائرات مسيرة، حد زعمهم، غير أن ناشط سعودي، اتهم قطر بتبني العملية بالشراكة مع الحوثيين.

وبحسب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناشط السعودي إن قطر تبنت التفجير قبل العملية بـ 6 أيام.

وقال إن أول من هدد باستهداف حقل الشيبة هو القطري بندر الشاف، خلال تغريدة له على حسابه في تويتر.

مزيد من التفاصيل المثيرة التي تحدث عنها الناشط السعودي، تابعوها في الفيديو أدناه: